専用JJ131★高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッド

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆10月22日168000円出品！即売品の為、早めのお値引き交渉には積極的にお応えさせて頂きます＼(^o^)／◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ダイヤモンドプラチナフラワーモチーフ花型ネックレストップペンダントヘッドジュエリーです。※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。●メインダイヤモンド(7石)個人鑑定カラー＝G〜Hカラークラリティ＝VS〜SIクラスカット＝VeryGood〜Good●コメント抜群の照りを見せる上質なダイヤモンドを計2.0ctあしらった、高級ジュエリーです。メインダイヤモンド7石は1石1石が大きく、存在感があり、ギラギラとした強い照りがございます。脇のダイヤモンドは全体を通して、個人鑑定でほぼ無色/VS〜SIクラスのもので揃えられております。是非この機会にご入手ください(^^)●状態BS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）※専門クリーニング済み。※詳しくは写真をご確認下さい。●品質pt900ダイヤモンド2.00ct※宝石は全て天然のものです。●重量約5.0g●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。トップ全体＝2.18cm×1.18cm通し穴＝0.68cm×0.15cm●付属ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)K1818k18金プラチナpt850pt900K18WG0.5ct1ctMSA18SE167A01



JJ131☆高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッドの通販 by ...



JJ131☆高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッドの通販 by ...



JJ131☆高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッドの通販 by ...



JJ131☆高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッドの通販 by ...



JJ131☆高級 ダイヤモンド2ct プラチナ ペンダントヘッドの通販 by ...



高島屋 プラチナ2ctダイヤ一粒石ペンダント | ＴＢＳショッピング



2023年最新】天然ダイヤモンドペンダントの人気アイテム - メルカリ



【送料無料】純プラチナ 合計2ctダイヤスリーストーンペンダント ...



2ct 一粒石ダイヤモンド プラチナペンダント-BSよしもとジュエリーオンラインショップ



高島屋 オールプラチナ１．５ｃｔダイヤペンダント



送料無料】純プラチナ 合計2ctダイヤスリーストーンペンダント／鑑別 ...



純プラチナ台1.2ctダイヤ3ストーンペンダント | ＴＢＳショッピング



1ct 3Ex 一粒石ダイヤモンド プラチナペンダント-BSよしもとジュエリーオンラインショップ



1ct 3Ex 一粒石ダイヤモンド プラチナペンダント-BSよしもとジュエリーオンラインショップ



高島屋 オールプラチナ２．５ｃｔダイヤペンダントの通販｜テレビ ...