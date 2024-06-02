美品✨ COACH コーチ シグネチャー ショルダー ハンドバッグ キャメル

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商品詳細
商品のご検討ありがとうございます！！--------------------------------------------------フォロー割引、おまとめ購入にて更にお値引きいたします！商品一覧はこちらからどうぞ(*^^*)▼商品一覧#Rin_All--------------------------------------------------✿..*゜商品概要商品：COACHコーチミニハンドバッグシグネチャーミニショルダーバッグポーチブランド：COACH/コーチ色：ブラウン素材：キャンバス×レザー型番：6622仕様： 開閉：ファスナー開閉式 内側：オープンポケット×1付属品：チャーム✿..*゜サイズ横幅：約20cm(下部)〜約21cm(上部)縦幅：約13cmマチ：約6cmハンドル：約39cm※平置採寸✿..*゜状態多少の使用感はありますが、特に目立つ傷や角擦れ等はなく、まだまだ快適にお使い頂ける商品になっております◎◇購入元◇国内大手ブランド正規販売店。真贋鑑定済み確実正規品です。◇配送について◇メルカリ便(追跡・補償付き)を使用します。防水対策＋緩衝材等で丁寧に包装、梱包致します。◇その他◇確認不要。即購入可です。【値引き相談】にも柔軟に対応させて頂きます。【おまとめ買い】値引き対応しております。ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。その他詳細はプロフィールを参照ください^^バックブランド古着人気定番ビジネスユースデイリーユース巾着お出かけデート通勤通学本革ブラック黒通学カバン通勤カバンフォーマルユニセックスレディースロゴ金具A4237Eカラー...ベージュ種類...ハンドバッグ素材...牛革(本革)、コットン(キャンバス/帆布)ぜひご検討ください(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/reflector806164.html
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