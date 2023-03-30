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Leilian トップス ホワイト 9
商品番号 A83162983494
商品名

Leilian トップス ホワイト 9
ブランド名 レリアン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト#レリアン#Leilianまとめ売りございますので是非ご利用ください。#たかつん　で検索ください。まとめて購入の場合は商品にコメントかいいねをお願いします。メルカリの送料値上げのため発送方法未定にしています。匿名配送ご希望の方はコメントください。寸法(大体です)着丈89身幅54商品数が多いので服等の寸法は最低限にしてますので測定してほしい部分はコメントください。商品に対して質問がある場合は小さな事でもコメントください。なるべく早く対応しようと思いますがお時間が掛かる場合がございます。商品、外装等多少の傷、汚れ、シワ等はご了承ください。検品には気を使ってますが見落としがある事がございます。割引等柔軟に対応していきたいと思います。まとめての発送に対応できますので他に気になる商品があればコメントください。発送はなるべく早くしようと思いますが都合により若干遅くなる事がございます。ご了承ください。お互いにいい取引が出来ますようよろしくお願いいたします。20017
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