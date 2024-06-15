バーバリーゴルフ ノースリーブL

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BURBERRYゴルフノースリーブサイズL脇から脇48cm丈61cm素人採寸です。お色ネイビー購入金額18900円タグ付きの未使用品ではありますが自宅保管品にご理解頂き細かい事をお気にされる神経質な方はご購入をお控え下さい。コンパクト発送にもご了承下さい。プロフ必読して下さいね(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏、秋