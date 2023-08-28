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ローリーズファーム　レイヤードキャミチュニック
商品番号 J74814090853
商品名

ローリーズファーム　レイヤードキャミチュニック
ブランド名 ローリーズファーム
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOWRYSFARMの今期新レイヤードキャミチュニック　タグ付き新品未使用品（購入してからは自宅クローゼット保管）ベロアこれからの時期ベロアかわいいです＾＾可愛かったので即購入したのですが着る機会がないのでどなたか＾＾定価5500円柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ベロアローリーズファーム　キャミ　キャミワンピース　チュニック
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レイヤードキャミチュニック Ｆ
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