【週末限定お値下げ】【定価2.5万円】スウィンスウィング　半袖シャツ　ブラウス

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---商品説明---新品未使用タグ付きスウィンスウィング 半袖スキッパーシャツ定価25,000円【サイズ】40着丈前：66cm着丈後ろ：69cm身幅：50cm袖丈：23cm※平置きサイズ※素人の採寸ですので、若干の誤差がある場合もございます。予めご了承下さい。【カラー】ホワイト【素材】綿…75%ナイロン…22%ポリウレタン…3%【コンディション】新品未使用タグ付きのお品です。ハリがありつつも伸縮性のある生地で、お尻まで隠れる着丈なのでスタイルを良く見せてくれます。※お使いの端末によっては色味に違いが出る場合があります。●自宅保管品で状態の良い物のみを出品しておりますが、小さな汚れなど見逃しがあることがあります。●中古品にご理解頂ける方のみのご購入をお願いいたします。●小さく畳んでの発送となりますので、畳みシワなどは予めご了承ください。●基本的にご購入から1、2日以内に【匿名配送】で発送させていただきます。●気になることなどございましたらお気軽にご質問下さいマーレンダムYAMADAYAヤマダヤLASUDラシュッドRADIATEラディエイトsoeur7スールMansartマンサールVinヴァンAgaアーガGRANDTABLEグランターブルSCOTCLUBスコットクラブユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングビューティーアンドユースアーバンリサーチイエナアダムエロペアナイスナイデルスピックアンドスパンスローブイエナジャーナルスタンダードオンワードエニファムアンフィーロ23区ジェイプレスセオリーインディヴィビームスアンタイトルイネドロペ