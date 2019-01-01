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新品にお近いルイヴィトン　モノグラム　サンバイザー　黒　色移りなしレザー部分綺麗
商品番号 D70124177422
商品名

新品にお近いルイヴィトン　モノグラム　サンバイザー　黒　色移りなしレザー部分綺麗
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック購入先　　ルイヴィトン表参道ルイヴィトンに良く買物をさせていただいてます。2回使用、レザー部分も大変お綺麗です。春夏秋冬、使用できます。お色が黒ですので色々なコーデに如何ですか。レアで素敵な商品だと思います。⭐︎フリーサイズ⭐︎つば：8cm　頭周り：56cm　-　⭐︎本体：ナイロン76%ポリウレタン21%　　　　エラスタン3%　ツバ：PVC　レザー　　　　⭐︎お色　ブラック⭐︎バックはゴム⭐︎目立った穴や破れ汚れなどのダメージはなく、　　　　　　問題なくご使用頂ける商品です♡確実正規♡(´∀｀*)#ルイヴィトン
http://narcologia.ru/goods/browse946491.html
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