GRES PARIS 大判ストール　黒　花柄

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サイズ…69×159素材…不明色…黒、花柄黒に赤い花柄の大判ストールです。膝掛けにもピッタリで暖かいです。本体に汚れ、ほつれは見当たりません。※ただし素人目で確認のため何卒ご了承下さい。封筒などに入れて発送しますので、折り皺がつく可能性があります。ご了承ください（ぎゅうぎゅうに詰め込んだりはしませんのでご安心ください）。used品、素人検品となりますので何卒ご了承ください。★週末のみ発送★自宅保管ではないためご了承ください★箱や緩衝材はリユースの場合があります★箱にガムテープ剥がし跡がある場合がございます。何卒ご了承下さい※つぶれた箱やプチプチは使用しませんカラー···ブラック柄・デザイン···花柄