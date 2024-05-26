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【SYLVAIN LE HEN/シルヴェインリヘン】THIN HAIR バレッタ
商品番号 L17569534454
商品名

【SYLVAIN LE HEN/シルヴェインリヘン】THIN HAIR バレッタ
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールド完売品。未使用です。ずっとしまっていたので綺麗な状態ではありますが、神経質な方はご遠慮下さい。
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