バーバリー マフラーストール カシミヤ ミッドナイトブルー 6014 ...

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。バーバリーのマフラーになります。サイズ 178㎝(フリンジ含)×32㎝ フリンジ6.5㎝カラー ミッドナイトブルー（ネイビーにダークグレーを混ぜたようなカラーです。)素材 カシミヤ100%都内百貨店で購入、ワンシーズン5回位着用、専門クリーニング後長期自宅保管していた物です。目立った傷、汚れなどは見られません。とても綺麗な状態の中古品です。あくまで自宅保管の中古品ですので、ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。カラー...ブルー柄・デザイン...チェック
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