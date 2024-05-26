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バーバリー マフラーストール カシミヤ ミッドナイトブルー 6014
商品番号 I77550520779
商品名

バーバリー マフラーストール カシミヤ ミッドナイトブルー 6014
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 14,308 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。バーバリーのマフラーになります。サイズ　　178㎝(フリンジ含)×32㎝　フリンジ6.5㎝カラー　　ミッドナイトブルー（ネイビーにダークグレーを混ぜたようなカラーです。)素材　　　カシミヤ100%都内百貨店で購入、ワンシーズン5回位着用、専門クリーニング後長期自宅保管していた物です。目立った傷、汚れなどは見られません。とても綺麗な状態の中古品です。あくまで自宅保管の中古品ですので、ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質な方はお控えください。カラー...ブルー柄・デザイン...チェック
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