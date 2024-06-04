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ATAO アタオ リモ ブラックダイヤ 長財布
商品番号 M29761688879
商品名

ATAO アタオ リモ ブラックダイヤ 長財布
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年程前に神戸のアタオ店にて購入しました。お財布入れに入れてカバンの中で他のものと擦れないように大切に扱っていました。お札と小銭入れが黒ずまないように紙を敷いて使用していましたが、やや黒くなっている部分があります。写真3枚目‥汚れが２ヶ所あります。写真4枚目‥両端が黒くなっています。
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