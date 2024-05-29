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Warmoth テレキャスターバーズアイネックFender USA MEXサイズ
商品番号 H99703824368
商品名

Warmoth テレキャスターバーズアイネックFender USA MEXサイズ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 29,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Warmothテレキャスター用ネック　FenderUSAMEXサイズワーモスアメリカアメスタメキシコサイズ色・ナチュラル状態・ほぼ真っすぐ・トラスロッド調整口付近に塗装剥げがあります。・フレットにサビ、クスミその他・バーズアイ、木目がとても綺麗です。・GOTOH社製ロックペグ(高さ調整付き)付属品・なしアメリカンスタンダードの予備ネックとして10年近く前に購入後、保管していた物となります。テンションピンは付いていない状態です。(ペグに高さ調整がついている為、テンションピン無しでの使用を考えていました。)USAサイズのテレキャスターであればそのまま交換可能かと思います。アメリカンスタンダード、MEX(mexico)、Warmothのボディーにはぴったりサイズでした。ヘッド部分に塗装剥げがありますが、全体的にはとても綺麗な状態で未使用に近いです。当時8万円前後で販売されていたバーズアイタイプとなります。かなり派手な木目で見る角度によって木目の表情？が変わります。ご検討お願い致しますm(__)m※送料も込みとなりますので基本的にお値引きは難しいです。その他■モニター・画面環境・照明などの関係上、商品写真と実際の商品の色合いが多少異なる場合がございます。■なるべく見落としの無いよう努力はしておりますが、各パーツ類は消耗品であり調整が必要な部分もあるかと思います。ご理解ご納得の上でのご購入をお願い致します。タイプ...テレキャスタータイプ
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