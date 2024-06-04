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Red Fleece コットン ローズプリント ブラウス\u0026スカート
商品番号 O75911964196
商品名

Red Fleece コットン ローズプリント ブラウス\u0026スカート
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BROOKSBROTHERSブルックスブラザーズRedFleeceコットンローズプリントラッフルビブノースリーブブラウス\u0026ペーパーバッグウエストスカートネイビー　サイズ4(Ｌサイズ相当)定価25920円一度着用ホームクリーニング済み自宅保管ですので、ご理解いただける方のみの購入でお願いいたします。
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