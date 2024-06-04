美品 CHANEL フォンフォルダー ミニバッグ WOC ラムスキン

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シャネルラムスキンキルテッドフラップフォンホルダーフォンケースグレーCHANELLambskinQuiltedFlapPhoneHolderWithChainGrey2023年、国内シャネル直営店で購入薄いグレーのとても上品なお色です。携帯が入るサイズでお財布代わりにも使えるので、一つ持っていると大変便利なミニバッグです。大変綺麗な極美品ですが、細かい状態はお写真と下記ご確認ください。サイズ17.5cm×11cm×3.5cm※素人採寸になりますため多少の誤差はお許しください。状態：背面に押し跡あり（写真7枚目）背面の角一箇所のみ極僅かな色移りあり（写真10枚目）よく見ないと分からない程度です。付属品：保存袋中古品につき、その他見落とし等含めて細かいことをお気になされる神経質な方はご遠慮ください。高額商品につき、スムーズなお取引き（お受け取り当日に受取評価）が可能な方のみご購入ください。プロフィールご一読くださいませ。