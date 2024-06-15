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80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①
商品番号 D96227192304
商品名

80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代90年代ヴィンテージケンゾー生前多彩芸術サイケ柄ビッグストールマフラーSIZE:159×45㎝状態:多少の使用感カラー:ピンクパープル紫ブルー青※細心の注意を払い、採寸、検品を行っておりますが、素人が採寸、検品を行っている為、多少の誤差、汚れや、ホツレ、小穴の見落としがある場合が御座いますのでご了承下さいませ。プロフィールの確認をお願い致します。
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