

80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①



80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH① 80s～90s KENZO ケンゾー ジャガード ロングマフラー■1017KH①

80年代90年代ヴィンテージケンゾー生前多彩芸術サイケ柄ビッグストールマフラーSIZE:159×45㎝状態:多少の使用感カラー:ピンクパープル紫ブルー青※細心の注意を払い、採寸、検品を行っておりますが、素人が採寸、検品を行っている為、多少の誤差、汚れや、ホツレ、小穴の見落としがある場合が御座いますのでご了承下さいませ。プロフィールの確認をお願い致します。