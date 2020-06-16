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＊エヴァンゲリオン コラボ　シャツ＊
商品番号 N81880461928
商品名

＊エヴァンゲリオン コラボ　シャツ＊
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数2回ほどです。さらっとした素材ですので、今の季節にちょうど良いかと思います！ビッグサイズなので、男女問わず着用可能です。着丈　約70cm肩幅　約53cm袖丈　約21cm身幅　約56cm
http://narcologia.ru/goods/unusable990374.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly982084.html
http://narcologia.ru/goods/rouge744010.html
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