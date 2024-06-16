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重ねVネックブラウス ¥13,200
商品番号 M85751118419
商品名

重ねVネックブラウス ¥13,200
ブランド名 シップス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デコルテラインが綺麗に見えるネックがポイントのブラウス。程よいルーズさが気軽に合わせられ、普段から通勤にと着回せる万能な1枚です。ONESIZE:着丈47身幅48ゆき60色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイントTonalclaneStudiousUnitedTokyoユナイテッドトウキョウザラzaraスタニングルアールシェルブルードゥーズィエムトゥモローランドエディションロンハーマンdeuxiemeclassドレステリアウィムガゼットマルティニークドゥロワーdrawerドレステリアミッシェルビビアンファビオルスコーニBEAUTY\u0026YOUTHビームスシップスアナザーエディションミスティウーマンページボーイイエナラボラトリーワークアバハウススナイデルスピックアンドスパンリリーブラウンナノユニバースジャーナルスタンダードアダムエロペローズバッドアメリカンラグシーディスコートユナイテッドアローズジュエルチェンジズdoudouアダムエロペロペLUCAカリテカスタネニコアンドジーナシスフリーズマートフリーズショップレイビームスミスティックアーバンリサーチココディールディーホリックローリーズファームKBFナチュラルビューティーベーシックレイカズンMOCAミラオーウェンジルスチュアートストロベリーフィールズシンプル無印良品ユニクロなどお好きな方に
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