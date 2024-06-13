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エミリオ・プッチ　ノースリーブ　新品未使用　お値下げ可
商品番号 X68039345149
商品名

エミリオ・プッチ　ノースリーブ　新品未使用　お値下げ可
ブランド名 エミリオプッチ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：身幅41cmウエスト部分35cm　丈56cmエミリオ・プッチのノースリーブ、ウエスト部分はかなり絞られています。ウエスト部分にベルトのような別布がついています。(最後の写真)海外で25000円位で購入しました。新品未使用です。お値下げしました。11000円→10000円→9000円
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エミリオ・プッチ ノースリーブ 新品未使用 お値下げ可-

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