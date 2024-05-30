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- 極美品 ハンズオブクリエイション ストライプシャツ 2way ブルー系 日本製
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商品詳細
Handsofcreationエイチプロダクトデイリーウエアーーーーー素材 ：綿100%カラー：ブルー系×ホワイト系10枚目：一部少しほつれあり（目立ちません）全体的に【極美品】使用感がほぼ感じられないきれいなお品です◎ーーーーーご覧いただき、ありがとうございます(*^^*)・予告なく配送方法が（郵便局orヤマト運輸）に変わる場合があります。ご希望がある場合は、ご購入前にコメントくださいませ・2〜3日に設定しておりますが、お支払い手続き後、タイミングが合えば即日または翌日発送の場合もあります・お色が気になる場合はご購入をお控えくださいませ。相違があるといけませんので、お色に関してのご質問にはお答えいたしかねます。素人撮影のため実物のお色が正確に出せない場合、お使いの画面により異なって見える場合がございます・状態の表記はあくまで主観です。見落としのないよう心がけてチェックしておりますが、感じ方には個人差がありますので、細かいことが気になる場合はご購入をお控えくださいませ。気が付かず小さな見落としがございましたらご容赦願います・いつまでに到着か、何日に発送可能かなどのご質問、早めに発送してほしいなどのご希望には対応いたしかねます・必ず実寸をご参考願います上記の点、予めご了承くださいませm(__)mコメント・ご購入前には、お手数ですがプロフィールご一読いただければ幸いです。よろしくお願いいたします(^^)
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