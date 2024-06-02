美しいエナメルUSUI BAG 碓井バッグ　レア　型押し大容量

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブラック商品説明は後ほどアップ予定です。（2023年2月24日8時12分追加）出品物【コンディション】USUIBAG碓井バッグのハンドバッグです。多少の使用感はございますが他は目立った汚れ、傷などございませんのでまだまだ使用できます♪◎中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。◎検品はしておりますが、見落としがある場合がございますのでご了承下さい。【表記サイズ】サイズ：--【実寸サイズ】（単位：cm）w32×h24×10【素材】レザー※見落とし等ご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate302213.html
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