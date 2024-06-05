【美品】COACH グレースキャリーオール　ブラック ハンドバッグ　ショルダー

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商品詳細
24時間以内に発送します！気に入って購入しましたが、荷物の多い私には出番が少ないため出品します。約1年前に購入し、数回使用しました。目立った傷等は見つけられませんでしたが、あくまで中古なのでご理解頂ける方お願いします。2wayバッグかっちりとしたスクエアフォルムに、ホース＆キャリッジのハードウェアが個性的なグレースキャリーオール●カラー ブラック●サイズ H17.5cm×W22cm×D上6〜下11cm●型番 CC142※素人採寸なので、多少の誤差はご了承下さいm(__)m●仕様 取外し可能ショルダーストラップ マグネット開閉式 内側・外側にポケット●素材 PVレザー●付属品 捨ててしまったため付きません●購入先 COACHアウトレット
http://narcologia.ru/goods/symmetric675845.html
http://narcologia.ru/goods/revamp887222.html
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