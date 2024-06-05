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【美品】COACH グレースキャリーオール　ブラック ハンドバッグ　ショルダー
商品番号 W67278740561
商品名

【美品】COACH グレースキャリーオール　ブラック ハンドバッグ　ショルダー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

24時間以内に発送します！気に入って購入しましたが、荷物の多い私には出番が少ないため出品します。約1年前に購入し、数回使用しました。目立った傷等は見つけられませんでしたが、あくまで中古なのでご理解頂ける方お願いします。2wayバッグかっちりとしたスクエアフォルムに、ホース＆キャリッジのハードウェアが個性的なグレースキャリーオール●カラー　ブラック●サイズ　H17.5cm×W22cm×D上6〜下11cm●型番　CC142※素人採寸なので、多少の誤差はご了承下さいm(__)m●仕様　取外し可能ショルダーストラップ　　　　マグネット開閉式　　　　内側・外側にポケット●素材　PVレザー●付属品　捨ててしまったため付きません●購入先　COACHアウトレット
http://narcologia.ru/goods/symmetric675845.html
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http://narcologia.ru/goods/interconnect802970.html
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