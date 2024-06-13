ルイヴィトンLouis Vuittonフラワートートバッグ

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商品詳細
ルイ・ヴィトンタイプフラワートートライン2WAYハンドバッグショルダーバッグレディースシリアルAH0189幅約35cm高さ約23cm奥行き約13cm素材モノグラム表記カラーブラウンコクリコ(レッド)京都大丸で購入使用しなくなったので出品します#ルイヴィトン#フラワートートバック#モノグラム
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