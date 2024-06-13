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ルイヴィトンLouis Vuittonフラワートートバッグ
商品番号 Y74448587840
商品名

ルイヴィトンLouis Vuittonフラワートートバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 75,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトンタイプフラワートートライン2WAYハンドバッグショルダーバッグレディースシリアルAH0189幅約35cm高さ約23cm奥行き約13cm素材モノグラム表記カラーブラウンコクリコ(レッド)京都大丸で購入使用しなくなったので出品します#ルイヴィトン#フラワートートバック#モノグラム
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