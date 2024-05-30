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スクエアシャーリングブラウス
商品番号 T30792417868
商品名

スクエアシャーリングブラウス
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖シャーリングが女性らしいスクエアブラウスです。試着のみでタグ付きになります！
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