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期間限定値下げ　ユナイテッドトウキョウ　レイヤーカスケードブラウス
商品番号 O34188771252
商品名

期間限定値下げ　ユナイテッドトウキョウ　レイヤーカスケードブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入価格:13,200円身幅:47.5着丈:63.5着用回数は2回程できれいな状態です。古着にご理解ある方のみお願いいたします。以下引用一枚で様になるデザインブラウスはオフィスにも最適適度な透け感とフリルのデザインで女性らしく■素材・繊細かつしなやかな肌触りで快適な着心地・適度な透け感で普段使いにも最適■デザイン上品なフロントのフリルデザインは表情豊かに揺れ、全体のイメージとしても優しく女性らしい印象に。きちんと感を演出するミニスタンドネックでオフィス対応も可能。異素材を組み合わせた凝ったデザインが魅力で、シアー素材をレイヤードすることにより真夏でも軽やかに決まります。INもOUTもきれいに決まるのでボトムスを選ばない優秀ブラウスです。----------------------------------------------------------------------------------------透け感／一部あり(フロントのストライブ部分)光沢感／ややあり伸縮性／なし裏地／なし厚み／普通----------------------------------------------------------------------------------------【スタッフ着用コメント】■身長159cm/通常サイズ：M/着用サイズ：1サイズ／首の詰まったデザインですが、苦しくはありません。脇部分からもインナーが見えないようしっかりと詰まったデザインです。素材感／シワになりにくそうな素材です。ブルーは上に重ねたチュールがオーロラのようなカラーで見る角度によって色が変化しておもしろい。着心地／フレンチ袖で二の腕が隠れるので1枚で着用できるのがうれしいです。----------------------------------------------------------------------------------------カラー···ブルー
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http://narcologia.ru/goods/peroration228015.html
http://narcologia.ru/goods/Addict118718.html
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