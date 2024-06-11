MAISON KITSUNE メゾンキツネ　半袖　Tシャツ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪●ブランドMAISONKITSUNE●素材コットン 100%●コンディション多少使用感はあるものの目立った傷や汚れなくまだまだ着用頂ける状態です！●商品サイズ表記 S●実寸(平置き)着丈 約58cm肩幅 約37cm身幅 約40cm袖丈 約16cmE23052607
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