ピースナウ PEACE NOW 半袖ブラウス ドット

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■ピースナウドット柄半袖ブラウス数回の着用、汚れ変形等なくかなり綺麗な状態かと思います。【製品情報】サイズM綿100%替え用ボタン1個付き素人採寸ですが、以下に寸法示します。平置きサイズ着丈54cm程度肩幅32cm程度身幅40cm程度ドット柄で袖口にレースがあしらわれており、リボンがアクセントになっており、めちゃくちゃ可愛いです♡襟も大振りで、下にシンプルなスカートを合わせることでゴシックっぽくも着用できます.・゜ボタンもドーム型でツルツルしており、可愛らしい感じです！とても気に入ってましたが服の系統が変わったため、出品致します。他にもパンク、ロック系のお洋服ございます。興味のある方は是非お声かけ下さいませ。即購入も可能です。V系KERAピースナウパンク服ゴシックアルゴンキンSEXPOTMADPUNKS ロックメタルライブ コンサート イベント コスプレ女装 男装 アニメ衣装#ピースナウ#PEACENOW#アルゴンキン#ALGONQUINS#原宿#ジャケット#ライダースジャケット#ヴィジュアル系#ロック#Deorart#ディオラート#ブラウス✼••┈┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈┈••✼ご購入前に一度プロフィールをご確認ください素材...コットンカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春,夏,秋