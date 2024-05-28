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Darich ダーリッチ チェックリボンニットミニワンピース 新品タグ付き 新作
商品番号 H93529970826
商品名

Darich ダーリッチ チェックリボンニットミニワンピース 新品タグ付き 新作
ブランド名 ダーリッチ
特別価格 税込 3,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

darichダーリッチ新作商品の完売品です。チェックリボンニットミニワンピースサイズ：F-L■F-Lサイズとは？高身長の方でも美しく、綺麗に着こなして頂けるサイズ※高身長：160㎝〜165㎝ぐらいを目安とする。■FREEサイズとの違い着丈が5㎝長い。バスト、ウエスト、裾幅などのサイズ感はFREEサイズと変わらず、高身長の方に合わせて着丈を長くしたサイズがF-Lサイズとなります。カラー：BLKBLACKブラック黒新品タグ付き新品未開封※購入時の袋に入ったまま開封すらしていないので試着もしてない完全な未使用品です定価12,100円(税込)この秋着たい千鳥柄ミニワンピース♡上見頃にのみ施した千鳥柄は、目を惹くデザインでコーデに華やかさをプラスしてくれるデザインとなっております♪胸元のさりげなく開いた肌見せでほんのり色っぽさをプラス♡またパフスリーブとほんのりフレアなシルエットで着痩せ効果も期待できる優れものです！ミニワンピニットワンピースニットワンピ2023年新作AW新作秋冬シーズンダーリッチワンピースDarich千鳥柄ファーニットdarich新作フリーサイズ
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