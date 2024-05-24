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AMERICAN RAG CIE スリッポン
商品番号 G55282205719
商品名

AMERICAN RAG CIE スリッポン
ブランド名 アメリカンラグシー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMERICANRAGCIEスリッポンキャメルサイズ6(24cm)多少汚れがありますが、数回しか履いていないため中のボアはキレイな方だと思います。右にシミのようなものがありますので、ご了承いただける方はご購入をお願いします。カラー···ベージュ季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/passivity89983.html
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