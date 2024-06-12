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COACH コーチ　スリム　長財布　ネイビー　ホワイト　ベージュ　チェック柄
商品番号 W52970201096
商品名

COACH コーチ　スリム　長財布　ネイビー　ホワイト　ベージュ　チェック柄
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,876 円
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商品詳細

新品、未使用、タグ付きSlimWalletWithGardenPlaidPrintアメリカの定価:228ドル型番:C8686IMF23カラー:ミッドナイトマルチ　ネイビー　紺色　ホワイト　ベージュ　白色　チェック柄　金具の色:ゴールドサイズ横幅：18.5cm高さ：9cmマチ：2cm仕様本体：開閉様式内部：カード入れ×12ポケット×3札入れ×1外側:ファスナー付き小銭入れ×1素材:PVCコーティングキャンバスxレザー＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱や紙袋は付属しておりません(;_;)ご了承ください。私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OKです✩⡱即日発送致します。★199
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