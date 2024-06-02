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ノースフェイス　クラウドジャケット　ブラウン　M 新品未使用
商品番号 N96283599022
商品名

ノースフェイス　クラウドジャケット　ブラウン　M 新品未使用
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️冬先取りセール⭐️直営店販売の正規品のクラウドジャケットです！◾️ブランドTHENORTHFACEザノースフェイス◾️型番NPW62305◾️カラーブラウン◾️サイズM◾️参考価格31,900円（税込）◾️状態新品未使用タグ付き◾️送料無料・即購入可能・24時間以内発送GORE-TEXPaclite2.5層構造を採用した、軽さと強さを併せ持つ防水シェルジャケット。腕上げがしやすいよう、肩周りのパターンをアップデートしました。フロントは防水性の高いダブルフラップ仕様。フードはヘルメットの上からかぶることができるサイズ感で、襟元で調節が可能なワンハンドアジャスターを採用しています。ややゆとりのあるシルエットで重ね着がしやすく、シーズンを問わず活用可能。トレッキングやキャンプなどのアウトドアのみならず、トラベルにも使いやすいデザインです。携行に便利なスタッフサック付き。（左胸ポケット内に収納されています。）リサイクルポリエステルを使用した、環境に配慮した商品です。#thenorthface#ノースフェイス#登山#マウンテンジャケット#マウンテンパーカー#ダウンジャケット
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