ノースフェイス　クラウドジャケット　ブラウン　M 新品未使用

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⭐️冬先取りセール⭐️直営店販売の正規品のクラウドジャケットです！◾️ブランドTHENORTHFACEザノースフェイス◾️型番NPW62305◾️カラーブラウン◾️サイズM◾️参考価格31,900円（税込）◾️状態新品未使用タグ付き◾️送料無料・即購入可能・24時間以内発送GORE-TEXPaclite2.5層構造を採用した、軽さと強さを併せ持つ防水シェルジャケット。腕上げがしやすいよう、肩周りのパターンをアップデートしました。フロントは防水性の高いダブルフラップ仕様。フードはヘルメットの上からかぶることができるサイズ感で、襟元で調節が可能なワンハンドアジャスターを採用しています。ややゆとりのあるシルエットで重ね着がしやすく、シーズンを問わず活用可能。トレッキングやキャンプなどのアウトドアのみならず、トラベルにも使いやすいデザインです。携行に便利なスタッフサック付き。（左胸ポケット内に収納されています。）リサイクルポリエステルを使用した、環境に配慮した商品です。#thenorthface#ノースフェイス#登山#マウンテンジャケット#マウンテンパーカー#ダウンジャケット