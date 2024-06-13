

【未使用品】Hermès エルメス キャンバス トイバスケット トートバッグ



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✨数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます✨⛺オススメ商品に関しましてはこちらをご覧ください。#Akatsukiのおしな☕️エルメスのブルー＆グリーンキャンバストイバスケット 子供たちの活発な日常にぴったりです。 高品質なキャンバス素材は丈夫で汚れにくく、様々なお子さんの遊びやおもちゃに対応できます。 そのため、お母さんは安心してお子さんを遊ばせることができます。 そのうえ、このバッグはエルメスならではのエレガンスとスタイルを提供します。 日常の何気ない一時を掛け替えのない時間に変化させてくれます。 エルメスのトイバスケットは、お母さんに贈る最高のプレゼントです。 豊かなカラーとエレガントなデザインで、お母さんの心を掴むこと間違いなし。 お子さんとの素敵な思い出を作りながら、お母さん自身も輝きましょう。 ダメージの少ない優良人気商品のため、同じ状態のものを見つけるのは難しいと思います。✅コンディション 全体の状態としまして、【未使用です】ので、【安心して】ご購入ください。✔外側：とてもきれいです（フラッシュを使って撮影していますので、白っぽく見える箇所がありますが、色褪せなどはございません）✔角：とてもきれいです✔内側：とてもきれいです✔ハンドル：とてもきれいです などがございます。 また、あくまでもused品でございますので、小さな擦れ・汚れがございます。 詳細は画像にてご確認ください。⌨仕様✔商品名：エルメス トイバスケット ハンドバッグ トートバッグ✔主な素材：キャンバス✔カラー：グリーン×ブルー✔サイズ：高さ40×横幅36.5×奥行37cm✔持ち手：6cm✔重さ：850g✔付属品：画像のもので全てになります※記載している持ち手の長さは、バッグ上部から持ち手のトップまでの高さを測っております➰【全て鑑定済み：公安認可買取販売店にて購入】⚡特記事項・購入後、もしご不満がありましたら、「評価前」にコメントにてご連絡下さい（受け取り評価完了後での対応は致しかねます）性別...男女兼用