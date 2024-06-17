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90s ビンテージ　アメリカ　ストライプ　リネン　ビックサイズ　アメリカ輸入
商品番号 L35754955683
商品名

90s ビンテージ　アメリカ　ストライプ　リネン　ビックサイズ　アメリカ輸入
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リネンコットンのストライプビックシャツ。ポケット付きなので、羽織としても◎涼しくて、これからの時期にも着用出来ます。肩幅　53身幅　56着丈82袖丈　56古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。そちらはご了承下さいませ。70s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKラルフローレンPOLOマルチカラーボーダーストリートstreetskateレディース女子古着女子Tシャツteeアメカジトミーヒルフィガーjcrewジェイクルーポータークラシック　euroラルフローレン　後ろ下がり　マルジェラ　ダントン　アメリカ古着　古着　oldusedusedclothesワーク系　NIKEアディダス　アディダス　アウトドア　パタゴニア　ノースフェイス　ユニセックス　ユーロ古着　movieバンド　bandバンtartアート　シュプリーム　ヘインズ　hanesフルーツオブザルーム　ゴルフ　スポーツ　セントジェームス　長袖ポロシャツ　アメリカ軍　陸軍　海軍　フランス軍　イギリス軍　メディカル　パジャマ　ミリタリー　guyharveyペイターマックス　エッシャー　フォト　フルーツオブザルームユーロビンテージ　ユーロヴィンテージディズニー素材···麻柄・デザイン···ストライプカラー···ベージュ袖丈···長袖
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