90s ビンテージ　アメリカ　ストライプ　リネン　ビックサイズ　アメリカ輸入

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1990's



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リラックスハグ/ブラックベア（R）



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リネンコットンのストライプビックシャツ。ポケット付きなので、羽織としても◎涼しくて、これからの時期にも着用出来ます。肩幅 53身幅 56着丈82袖丈 56古着のため写真では載せきれない汚れ、破れもございます。そちらはご了承下さいませ。70s80s90s00s90年代80年代ビンテージヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKラルフローレンPOLOマルチカラーボーダーストリートstreetskateレディース女子古着女子Tシャツteeアメカジトミーヒルフィガーjcrewジェイクルーポータークラシック euroラルフローレン 後ろ下がり マルジェラ ダントン アメリカ古着 古着 oldusedusedclothesワーク系 NIKEアディダス アディダス アウトドア パタゴニア ノースフェイス ユニセックス ユーロ古着 movieバンド bandバンtartアート シュプリーム ヘインズ hanesフルーツオブザルーム ゴルフ スポーツ セントジェームス 長袖ポロシャツ アメリカ軍 陸軍 海軍 フランス軍 イギリス軍 メディカル パジャマ ミリタリー guyharveyペイターマックス エッシャー フォト フルーツオブザルームユーロビンテージ ユーロヴィンテージディズニー素材···麻柄・デザイン···ストライプカラー···ベージュ袖丈···長袖