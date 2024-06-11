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パタゴニア フリースジャケット
商品番号 Q76790818161
商品名

パタゴニア フリースジャケット
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 2,035 円
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商品詳細

レディースサイズXXLになります。数回使用して、クリーニングしてあります。可愛いくすみピンクです。
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