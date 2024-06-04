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エルメス HERMES ショルダーストラップ バンドリエール 正規品
商品番号 I45269387988
商品名

エルメス HERMES ショルダーストラップ バンドリエール 正規品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 31,122 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガーデンパーティー用ショルダーストラップ金具部分のフィルムも剥がしていない未使用品です。他のバッグにもお使いいただけるかと思います。他でも出品中のため急な取り下げご了承くださいませ。サイズ:H約110cm（金具部分含む）W約2.5cm素材:レザー×コットンキャンバスカラー:ブラウン※エルメス布袋付き#Hermes#エルメスバンドリエール#エルメスストラップ#エルメスショルダーストラップ#エルメスバッグストラップ
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