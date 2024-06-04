エルメス HERMES ショルダーストラップ バンドリエール 正規品

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商品詳細
ガーデンパーティー用ショルダーストラップ金具部分のフィルムも剥がしていない未使用品です。他のバッグにもお使いいただけるかと思います。他でも出品中のため急な取り下げご了承くださいませ。サイズ:H約110cm（金具部分含む）W約2.5cm素材:レザー×コットンキャンバスカラー:ブラウン※エルメス布袋付き#Hermes#エルメスバンドリエール#エルメスストラップ#エルメスショルダーストラップ#エルメスバッグストラップ
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美品】HERMES エルメス バンドリエール サングル ゴールド金具 女性に ...
エルメス バンドリエール サングル カヴァル 25mm 105cm ショルダーストラップ キャンバス ヴォースイフト レザー マルチカラー ブラック 黒 シルバー金具 C刻印 箱付 HERMES（未使用 展示品）
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エルメス HERMES ケリー ポシェット バンドリエール バッグストラップ ショルダーストラップ ヴォーエプソン Y刻 ブラウン 美品
美品エルメスショルダーストラップツールボックス | labiela.com
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エルメス バンドリエール サングル カヴァル 25mm 105cm ショルダーストラップ キャンバス ヴォースイフト レザー マルチカラー ブラック 黒 シルバー金具 C刻印 箱付 HERMES（未使用 展示品）
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