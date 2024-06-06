モン族　トートバッグ　新品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。モン族の民族衣装だった布を使って作ったバックです。持ち手の表と本体のジョイント部分はレザーを使用しています。ファスナーの開閉で中身が見えません。正面と背面にファスナーポケットと中にオープンポケットが１つあります。チャームは取り外し可能。原産国タイ国■サイズ横幅27.5cm、高さ34.5cm、マチ幅12.5cm(サイド)、底25cm✖️10cmサイズには多少の誤差がごさいます。ご了承ください。こちらは新品の未使用ですが、刺繍などの部分はモン族が生活で使っていた布のため古いものです。そのため布にシミなどがあります。刺繍も完全な状態ではありません。ご理解の上お買い求めください。発送はゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更になる場合があります。不明な点はコメントからお願いします。クレーム、返品はお受けできません。
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