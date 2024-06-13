極美品✨希少 クロエ Chloe クロコ 三つ折り財布 ウォレット ブラック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⭐️お財布多数出品中⭐️合わせてご覧ください(*^^*)✨コメントなしで購入OKです！✨早い者勝ちとなります！✨真贋鑑定済みの正規品です！【商品説明】◆ブランド：クロエ Chloe◆商品概要：スモールトリフォールド三つ折り財布レザークロコダイルクロコ型押しカーフスキン◆付属品：無し◆状態：全体的に目立った傷や汚れのない綺麗な状態です！Used品となりますので細かい傷等はご了承ください。その他、通常使用については問題ない状態です。◆大きさ：縦11cm 横8.3cm 厚み3cm◆素材：レザー◆仕様：カードポケット…6お札コンパートメント…1小銭入れ…ボタン式1◆色：ブラック黒＊照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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