ブランド【Disneycoach 】コーチミッキーコラボリバーシブルトートバッグ

オススメポイント1つのバックで2パターンの使い方が可能！■数回しか使わず綺麗な状態です■引越しのためお値下げ中！¥9,000までお値下げ可能！■保存袋有り■一緒に購入したポーチ付きDisneyコラボ！ミッキーデザインcoachトートバッグF59376レザーショルダーバッグリバーシブル使用○撮影のために購入し数回使用しました○カジュアルに使用したい時はミッキー面をだしオフ感を○ビジネスやちょっと綺麗感で使用したい時はリバーシブルのため赤い面を使い差し色に個人的には全身『黒』や『白』コーデに赤面を使用しビビットな差し色にするのかめちゃくちゃ好きでした✨全身ベージュやキャメルにも映えます！リバーシブル使用のため1年中活躍します商品コードF59376実寸サイズ縦:約30cm横:約33～46.5cmマチ:約15.5cmハンドル:本体まで約26.5cm(撮影時の状態で採寸)■荷物がかなり入ります！■口が広く出しやすいです■デザインがかわいい\u0026クールなためシーンによって使い分けできます



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