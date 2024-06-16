HERMES　エルメス　ツイリー スカーフ

商品名:エルメス ツィリー素材:シルク付属品：ボックスサイズW83.5cmxH5cm素人採寸の為若干の誤差はご容赦下さい。2、3回使用しましたが全体的に綺麗な状態です。中古品になりますので、神経質な方はお控え下さい。柄・デザイン···その他カラー···ブラウン人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー



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