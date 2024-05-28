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【☆極・美品☆】Nuskin ガルバニックスパ　スタートセット♪
商品番号 U95447560271
商品名

【☆極・美品☆】Nuskin ガルバニックスパ　スタートセット♪
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 11,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品をご覧いただき、ありがとうございます♪Nuskinのガルバニックスパを始められるスタートセットになります♪顔、頭皮、首、デコルテ、腕、脚、指…気になるところをエステ並みのケアが、最短2分で体感できます。詳しいご使用方法はNuskinホームページをご覧ください。動作確認済み。届いたその時からご使用いただけます。【【以下内容】】・ガルバニックスパ本体・コンダクター4種・ガルバニックスパフェイシャルジェル3セット・ニュートリオールスカルプ\u0026ヘアーセラム(3プッシュ使用)・トゥルーフェイスペプタイドジェル(未使用)写真のように箱に入れてお送りします。精密機器のため、厳重に梱包し、発送いたします。3Nをご了承の上、ご購入をお願い致します。ご不明点等、コメントを受け付けております。お気軽にご質問ください。タイプ···美顔器部位···顔電源方式···乾電池防水···防水機能あり美容美顔器ニキビしわクマトリートメント美容機美容機器
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