【☆極・美品☆】Nuskin ガルバニックスパ　スタートセット♪

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こちらの商品をご覧いただき、ありがとうございます♪Nuskinのガルバニックスパを始められるスタートセットになります♪顔、頭皮、首、デコルテ、腕、脚、指…気になるところをエステ並みのケアが、最短2分で体感できます。詳しいご使用方法はNuskinホームページをご覧ください。動作確認済み。届いたその時からご使用いただけます。【【以下内容】】・ガルバニックスパ本体・コンダクター4種・ガルバニックスパフェイシャルジェル3セット・ニュートリオールスカルプ\u0026ヘアーセラム(3プッシュ使用)・トゥルーフェイスペプタイドジェル(未使用)写真のように箱に入れてお送りします。精密機器のため、厳重に梱包し、発送いたします。3Nをご了承の上、ご購入をお願い致します。ご不明点等、コメントを受け付けております。お気軽にご質問ください。タイプ···美顔器部位···顔電源方式···乾電池防水···防水機能あり美容美顔器ニキビしわクマトリートメント美容機美容機器