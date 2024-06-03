象印 IH炊飯ジャー (5.5合炊き) 極め炊き ブラウン NW-VC10-TA

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商品詳細
象印IH炊飯ジャー(5.5合炊き)極め炊きブラウンNW-VC10-TAになります！メルカリ最安値！早い者勝ち！送料込み！新品未使用品ですが神経質な方の購入はご遠慮ください！元箱に伝票を貼って発送致します！即購入OK！炊飯量···3.5合～5.5合未満
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