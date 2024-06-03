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大容量✨ モバイルバッテリー ノートパソコン 同時充電 Type-C USB
商品番号 E76536856170
商品名

大容量✨ モバイルバッテリー ノートパソコン 同時充電 Type-C USB
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【三台同時充電PD65W】本製品は二つのUSB出力ポート+1つのPDType-C出力/入力ポートを搭載し、端末三台を同時に充電できます。USB-A1ポートは最大18W、USB-A2ポートは最大22.5Wの出力で急速充電をサポートできます。PDType-Cポートは最大65Wの高速充電が可能で、ノートパソコンにも対応できます。【40000mAh超大容量】40000mAh超大容量iPhone11約8回、iPhoneX約7回他のデバイスに複数充電可能です。【メリット】1.何度も充電できて長時間そのまま使える。2.スマホ、ipad、パソコン、電子タバコ、イヤホンなど複数同時に充電できる。3.旅行やキャンプ、出張などで電源の代わりに活躍する、防災グッズとしても使える！！【LCD残量表示多重安全保護】LCD残量表示、余剰電力が一目瞭然スマートチップと高品質なポリマーリチウムバッテリーの採用により、ショート保護、過放電保護、過充電保護、温度保護、過電流保護、充電保護などの機能を搭載しております。【抜群な互換性】出力電流/電圧に自動マッチング機能搭載、Android、iPhoneシリーズのスマートフォン、Tablet、ノートPC、ゲーム機、デジタルカメラ、ブルートゥースイヤホンなどの充電に対応できます。ほぼ全機種対応でき、互換性抜群です。【パッケージ内容】40000mAhモバイルバッテリー*1、充電ケーブル*１、日本語取扱説明書*１モバイルバッテリー40000mAh大容量PD65W出力QC3.0ノートパソコン充電2つUSB出力ポートTypeC出力/入力ポート三台同時充電可能LED電量表示ポータブル電源パワーバンク携帯充電器スマホ充電器【PSE認証済】(シルバー)$2792.520.800✨即購入大歓迎です✨↓購入前にプロフ確認もお願いします！#あや❤スマホ用品#あや❤キャンプ用品#あや❤旅行#あや❤ゲーム#あや❤家電#あや❤プレゼント#あや❤生活雑貨
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