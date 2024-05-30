パナソニックEH-SL85光美顔器 フォトブライトショット LED美顔器

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去年夏にYahoo!ショッピングにて購入、数回利用してそのまましまっておりました。使用する度に本体をふいて、専用バッグにしまっておりましたので状態は良好です。動作確認済。元箱あります。皮膚科専門医監修。美容クリニックに学んだ、高出力LED×IPLフォトテクノロジーで角質くすみにアプローチ。■2種類の光を組み合わせ、集中照射で美肌に導く。(特許出願中)■ハイブリッドパワーライトの集光イメージ(特許出願中)■フォトブライトショットで叶える、光ケア約630nmの波長に着目。高出力赤色LEDとIPLという、美肌に理想的な2種類のフォトフラッシュを同時出力しています(特許出願中)。■キメが整って明るく透明感のある肌へ明るさ商品寸法：高さ×幅×奥行き(mm)高さ203×幅43×奥行き55本体重量(g)：約205g充電器：約400gセミハードケース：約360gコードの長さ：ACアダプター：約180cm/電源コード：約100cmタイプ···光美容器部位···顔