80 ノア　ヴォクシー　エスクァイア　純正ショック　スプリング　（リアのみ）

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80系 ガソリン 2WD用の純正ショックとスプリングとなります。ほぼ新車からの外し品、との事で入手しましたが別の商品を使って、こちらは使用しませんでしたのでご活用いただける方にどうぞ。あくまでも中古となりますのでご了承いただける方に。純正戻し等にどうぞ。ZRR80ZWR80ZRR85NOAHVOXYエスクァイア