ダウンサス コイルスプリング エスペリア espelir

エスペリアダウンサスになります。機能に問題は無いかと思いますが色剥がれ、錆ございます。写真の通りjb2表記ございますのでライフに合うものかと思います。年式や、ほかの車種への流用は当方わかりかねますのでご自身でお調べ下さい。見た目も見た目ですので足車や遊ぶ車などに装着する位の目的の方がよろしいかと思われます。ノンクレーム、ノンリターンをご承知の上お願いします。適合しなかったや、機能面に問題あるなど中古品ですのでご理解の上よろしくお願いします。



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