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ダイハツ 純正 コペン l880k リヤショックアブソーバー
商品番号 I99109614729
商品名

ダイハツ 純正 コペン l880k リヤショックアブソーバー
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···ショックアブソーバー送料は込みにしているのでこの値段です！ショックアブソーバー中古です。純正です。予備で中古で購入しましたが車両を手放したので出品します。ショックアブソーバーの戻りはあります。オイル漏れなし。おまけで半年しか使用していないアッパー純正スプリングシートもお付けします。
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