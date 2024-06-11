10　プリウス30系　PHV35可 ローダウンサス　ダウンサス　新品

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10 プリウス30系 PHV35可ローダウンサス ダウンサス 新品専用ページなしコメント不要、直接購入可能です。車検対応、30全プリウス対応、35プリウスPHVも対応次回入庫未定です。型式30系 35系 PHV 前期、後期OK車検証に30記載であれば全種類OK確認下さい。フロント約40mm前後リア約45mm前後のダウンです。年式：H21/5~H27/11バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=2.5(kg/mm)注意普通のダウンサスよりさらに下がると思います。普通は30～40ミリ前後かと思います。車検対応で購入ですが、検査員の判断次第なので、自己責任でお願いいたします。最低地上高で難しい場合もあるみたいです。ジャッキアップ時はバネは遊びません。使ってみて乗り心地はノーマルと同じでした。【商品説明】純正ショック対応品になります。※車両個体差や装着パーツ等によりダウン量が多少異なります。発送は平日の場合、入金確認後翌日発送しますが、土日の場合月曜発送予定となります。急ぎの場合事前に連絡いただければ対応いたします。新規の方、評価実績５以下の方、入札お断りいたします。該当する方、事前に質問よりお願いいたします。事前連絡なく入札の場合取り消しいたします。参考までに、装着しました写真アップします。215/45R17 オフセット48 ホイル1770です。基本送料0円ですが、沖縄、離島は入札不可。入札の場合、沖縄、離島は一律5000円いただきます。輸入品の為、箱汚れ、若干破れなどある場合あり、商品には問題ありません。在庫数セットのみ、無くなり次第終了いたします。質問前にまずググってください。〇〇なんですど合いますか,擦りますかなどなどくだらない質問スルーします。