アウディA5 スポーツバック　クアトロ

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商品詳細
H25年A5スポーツバック2.0TFSIquattroクワトロミッション：6ATSトロニック駆動方式：4WD車検：令和６年１０月まで距離：６７０００KM使用中により距離多少増えます。こんにちは。M'sオートサービスです。今回はアウディA5スポーツバックの出品になります！とても調子のいい車両です。フルノーマルです。出品あたりエンジンオイル交換済み右後ろドアに凹み傷あり。写真にてご確認ください。お引渡しについて、富山県高岡市での直接お引取りが可能です。車検付きですのでそのまま乗って帰れます。陸送の場合はそちらでお調べください。お支払い金額は車両代＋自動車税月割り＋名変保証金（30000円）名義変更は2週間以内でお願いします。現車確認大歓迎です。相談、ご不明な点などがございましたら遠慮なくお問い合わせください。ボディタイプ···セダン燃料タイプ···ハイオク車走行距離···6万〜6.9万km
http://narcologia.ru/goods/reinforcement449099.html
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