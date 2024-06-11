Realize ホンダ ズーマー AF58 Blink SUS



リアライズ(Realize) 4スト マフラー ブリンク SUS(ステンレス) [HONDA ズーマー(AF58)]303-011-00



リアライズ(Realize) 4スト マフラー ブリンク SUS(ステンレス) [HONDA ズーマー(AF58)]303-011-00



リアライズ(Realize) 4スト マフラー ブリンク SUS(ステンレス) (HONDA ズーマー(AF58))303-011-00｜au PAY マーケット



Amazon | Realize ズーマー バイクマフラー JBH-AF58 BA-AF58 FI車 ...



Realize ズーマー バイクマフラー JBH-AF58 BA-AF58 2001年~2012年モデル対応 FI車 イグジスト SUS ステンレス マフラー シルバーカラー バイク用品 バイク用 バイクパーツ フルエキ フルエキゾースト カスタム パーツ ドレスアップ 交換 社外品 説明書付 ...



Realize ホンダ ズーマー (AF58) Exist Ti マフラー - マフラー・排気系



Realize ズーマー バイクマフラー JBH-AF58 BA-AF58 2001年~2012年モデル対応 FI車 イグジスト SUS ステンレス マフラー シルバーカラー バイク用品 バイク用 バイクパーツ フルエキ フルエキゾースト カスタム パーツ ドレスアップ 交換 社外品 説明書付 ...



2輪 リアライズ マフラー ブリンク P044-1041 チ...｜オートパーツ ...



通販好評 ヤフオク! - リアライズ ズーマー ブリンクマフラー ステンレ ...



Amazon | Realize ズーマー バイクマフラー JBH-AF58 BA-AF58 2001年 ...



在庫即納 リアライズ(Realize) 4スト マフラー イグジスト SUS ...



Realize ホンダ タラニス110 バイクマフラー Blink Ti - マフラー・排気系



Amazon | リアライズ(Realize) 4スト マフラー ブリンク SUS ...



リアライズ(Realize) 4スト マフラー ブリンク SUS(ステンレス) HONDA ...



ZOOMER | マフラーパーツのリアライズ

AutumnSALE期間10月18日より通常金額より更に1000円OFFしております即納可能です●商品名：Realize(リアライズ)ホンダズーマー(AF58)バイクマフラーBlinkブリンクSUSステンレス●商品説明：ご覧いただき有難うございます。ズーマー用BLINK（ブリンク）ステンレスマフラーになります。サイレンサー部に厚さ0.6のステンレスパイプを使用することにより、チタンサイレンサー同様に軽量でかつスタイリッシュに仕上りました。低中速時の落ち込みをなくし、全域に渡ってパワーアップを実現する、自社開発トルクフルパイプを内蔵。●型式：ズーマー(AF58)（FI車にも対応）●品番：303-011-00●付属品：・エキパイ×１・サイレンサー×１・メッキステー×１・サイレンサーバンド×２・スプリング×２・アルミプレート×１・M6×20mmボルト×１・M8×20mmボルト×２・M8×25mmボルト×２・M8×50mmボルト×１・M8ナット×３・フェンダーステー×１●仕様：・エキパイ42.7φ・ステンレスサイレンサー90φ×300（筒長）フルエキゾースト・音量：バッフル標準装備84ｄｂ以下（取り外し可能）・音質：重低音※製品仕様および外観、付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。■注意■・弊社の商品は全て保安基準に適した仕様にはなっておりますが、政府認証試験は受けておりません。・マフラー音に関しまして、純正のもよりは音量は少し大きくなるようには作られております。また取り付ける車両の状態や運転の仕方によっても音質などは変化致します。・マフラーは使用条件により差異はありますが、長期間使用いたしますと、サイレンサーの内部の消音材（グラスウール）が劣化し、音量が大きくなる場合がありますので、その際は消音材を交換して下さい。消音材が交換出来ないタイプのサイレンサーは新品のサイレンサーと交換して下さい。・ガスケットに関しまして、本商品のご装着時には既存の純正ガスケットを引き続きご使用いただきますようお願い致します。また大変恐縮ではございますが、弊社ストアではガスケットの販売を行なっておりませんので宜しくお願い致します。