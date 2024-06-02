日和　あんスタ　缶バッチ

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商品詳細
巴日和の缶バッチ31個と色紙です。痛バに使用したため中古品となりますが、傷や汚れが目立つものはありません。缶バッジケースが付いているものは、付けたまま送付します。〈梱包方法〉・ある程度まとめてプチプチ・防水あんさんぶるスターズEden巴日和バラ缶バラエティ缶バッチとるパカ
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