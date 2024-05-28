三菱 ジェネレーショキャンター FUSO シートカバー パンチングレザー 新品！

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三菱（ミツビシ）ジェネレーショキャンター/FUSOシートカバー：レザーパンチング素材：合皮色：黒新品、未使用説明書／留め金付き※防水にも強く、破れにくい素材でできています。少しマットな感じの質感なので、内装かすごく閉まって見えます。私の所有するダンプの一台にはこのシートを装着しており、これまでに使用したシートカバーでは私はこれが一番お気に入りです。こちらの商品ももう一台のダンプに使用するはずが、先日に廃車になったため、使用する事が出来なくなり今回は出品させて頂くことになりました。私的には凄く良いシートカバーだと思っております。ぜひご検討くださいませ。